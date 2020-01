WELKET BUNGUÉ PARTICIPA NO FESTIVAL PORTUGUÊS DE CURTAS-METRAGENS EM BERLIM

O cineasta luso-guineense, Welket Bungué, que participou no filme “Terra Amarela”, de Dinis M. Costa, vai estar presente na 9.ª edição do festival de curtas metragens portuguesas New York Portuguese Short Film Festival (NYPSFF), para falar desse trabalho.

São no total 15 filmes, que o festival já levou a vários pontos do mundo, e que chegam no dia 30 de janeiro ao cinema Babylon de Berlim, onde é esperada, mais uma vez, sala cheia.

O NYPSFF teve a sua primeira edição em junho de 2011 e foi o primeiro festival de curtas-metragens portuguesas, nos Estados Unidos. Passa por 53 cidades, de mais de 20 países, e mostra o trabalho da nova geração de jovens realizadores portugueses. Em cada edição recebem entre 90 e 100 candidaturas.

As curtas metragens foram selecionadas e submetidas à apreciação de um júri composto por figuras do meio cinematográfico português, brasileiro e americano, como Jake Benjamin e Bruno Toré, ambos montadores (responsáveis por edição/montagem), e Flavia Guerra, jornalista e documentarista.

Welket Bungué, nasceu em Xitole (Guiné-Bissau) a 7 de fevereiro de 1988. Filho de Paulo T. Bungué, engenheiro florestal especializado na cultura do cajueiro, conhecedor exímio do território florestal guineense e filho de Segunda N’cabna, ex-militar e aposentada da Guarda Nacional Guineense.

O jovem é membro permanente da Academia Portuguesa de Cinema. Estreou-se como ator em 2006 com ‘Hamlet’ dirigido por David Silva. Formou-se em Teatro, no ramo de atores pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e é graduado em Artes da Performance pela UniRio – RJ.

Sempre teve predileção pelo cinema, e desde 2008 que trabalha na área tendo-se estreado no filme ‘KAMINEY’ realizado pelo diretor indiano Vishaal Bahardwaj. Nos últimos anos filmou no Brasil com Marcelo Gomes ‘Joaquim’ (2017), Marcelo Caetano ‘Corpo Elétrico’ (2017) e Bernard Lessa.

Por: AC

Fonte: Sapo