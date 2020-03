UMARO SISSOCO EMBALO:”A GUINÉ-BISSAU NÃO ESTÁ A VIVER NENHUMA SITUAÇÃO DE GOLFE DE ESTADO”

O Presidente empossado na quinta-feira à revelia do Supremo Tribunal de Justiça, Umaro Sissoco Embalo, afirmou que contrariamente as informações que têm sido veiculadas, a Guiné-Bissau não está a viver nenhuma situação de “Golpe de Estado”, numa alusão a invasão por militantes das instituições do Estado país.

Segundo Sissoco Embalo não foi tomada nenhuma medida de restrição dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, muito menos pôr em causa o normal funcionamento das instituições do Estado.

Embalo falava este sábado, 29 de fevereiro, na cerimônia de posse Nuno Gomes Nabiam, como primeiro-ministro, na qual afirma que simplesmente decidiu acabar com anarquia, desordem e desrespeito aos órgãos de soberania, sobretudo o Presidente da República, perpetrado por um executivo liderado por Aristides Gomes.

Na sua curta declaração na presidência guineense, autoproclamado Presidente da República, convida a todas as cidadãos guineenses a continuarem a desenvolver com total normalidade, as suas atividades quotidianas no estrito cumprimento das leis em vigor na Guiné-Bissau.

Apesar da acalmia em Bissau, mas nota-se a presença dos militares nas diferentes instituições do Estado, nomeadamente o Palácio do Governo, Ministério das Pescas, Ministério das Finanças, Ministério do Interior, Televisão Pública(TGB) e a Rádio Difusão Nacional (RDN), segundo constatou uma equipa da reportagem da Rádio Jovem Bissau.

Esta ação dos militares acontece depois de Sissoco ter demitido Aristides Gomes do cargo de primeiro-ministro e de ter nomeado Nuno Nabian para o substituir esta sexta-feira.

Embalo demitiu Aristides Gomes do cargo de primeiro-ministro, justificando com a sua “atuação grave e inapropriada” por convocar o corpo diplomático presente no país, induzindo-o a não comparecer na tomada de posse e a “apelar à guerra e sublevação em caso da investidura do chefe de Estado, que considera um golpe de Estado”.

Por: Alison Cabral