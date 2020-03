UMARO SISSOCO EMBALO: “GUINÉ-BISSAU ESTÁ DE LUTO POR SERIFO NHAMADJO”

O autoproclamado Presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, disse que a Guiné-Bissau está de luto com a morte do antigo Presidente de transição, Serifo Nhamadjo, político que considera um “estadista”.

“A Guiné-Bissau está de luto, por isso o nosso pensamento está com a família do malogrado, a quem, por esta via , endereçamos as nossas sentidas condolências”, lê-se numa mensagem de condolências de Sissoco Embalo.

No documento, Sissoco Embalo considera Nhamadjo como um político exemplar que conduziu o país num momento excepcional da história recente, bem como foi um grande dirigente desportivo de renome, que dedicou a sua vida ao serviço da sua pátria.

Nesta senda, Embalo endereça em nome do povo guineense e o seu nome pessoal, os sentimentos do profundo pesar e a expressão da solidariedade.

O político é militante e dirigente do Partido Africana da Independência de Guiné e Cabo-Verde (PAIGC), morreu esta terça-feira, em Lisboa, vitima de doença prolongada.

Além do Presidente de transição entre 2012 à 2014, Nhamadjo foi vice-presidente e presidente do Parlamento, presidente da Conferência de Reconciliação Nacional e desempenhou várias funções na administração Pública guineense.

Por: AC