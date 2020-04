UMARO SISSOCO EMBALO ADMITE PROLONGAR “COM GRANDE PROBABILIDADE” O ESTADO DE EMERGÊNCIA

O Presidente declarado vencedor das eleiçoes presidencais da Guiné-Bissau pela Comissao Nacional de Eleiçoes (CNE), Umaro Sissoco Embaló, admitiu prolongar o Estado de Emergência que tem a vigência de 15 dias.

“Estamos a avaliar prolongar o Estado de Emergência, mas é uma possiblidade que está em cima da mesa”, declarou Umaro Sissoco Embaló aos jornalistas no final da reunião extraordinária da comissão interministerial com objetivo de analisar a situação de coronavirus no país.

A Guiné-Bissau tem até hoje 50 casos confirmados de Covid-19, três dos quais curados, distribuídos pelo setor autónomo de Bissau (32), Canchungo (13) e Biombo (5).

Nesta senda, Sissoco Embaló apelou aos cidadãos guineenses a continuarem a respeitar as medidas adotados no combate ao coronavírus, colaborando assim com as autoridades sanitárias.

Questionado pela imprensa para quando as pessoas infetadas pelo covid-19 vão ser transferidas para o centro de internamento, Embaló limitou-se a dizer que essas pessoas estão a receber todo o apoio da equipa sanitária nas suas respetivas residências.

Embalo reconhece que o país já tem um centro disponível para isolar as pessoas infetadas, mas fez lembrar que a Guiné-Bissau é um país onde a sensibilização é muito importante.

Em relação aos trabalhos desenvolvidos na luta contra covid-19 pelas estruturas competentes, o Presidente declarado vencedor das eleiçoes presidencais da Guiné-Bissau pela CNE considera-o de positivo, com poucos recursos à desposiçao.

Sobre confrontos entre as forças de segurança e as populaçoes relativamente às medidas de prevenção, Sissoco Embaló diz que o papel da corporaçao neste momento é sensibilizar as populaçoes, mas nao uso de força.

No âmbito do combate à pandemia, a Guiné-Bissau já prolongou o estado de emergência até 26 de abril e endureceu algumas das medidas para combate à prevenção da doença, à semelhança do que acontece em alguns países do mundo.

Por: Alison Cabral