UMARO SISSOCO: DSP E PAULO GOMES IMPEDEM LEVANTAMENTO DAS SANÇÕES AOS MILITARES DA GUINÉ-BISSAU

O candidato às eleições presidenciais, suportado pelo Movimento para Alternância Democrática (MADEM G-15), Umaro Sissoco Embaló, acusou Domingos Simões Pereira e Paulo Gomes, de responsáveis pelo não levantamento das sanções da ONU aos 11 oficiais militares da Guiné-Bissau.

“Enquanto primeiro-ministro tive encontro com o secretário-geral da ONU e garantiu-me que vai enviar uma missão ao país no sentido de levantar as sanções aos militares, logo a seguir Domingos Simões Pereira e Paulo Gomes envolveram negativamente para bloquear a situaçao”, explicou Sissoco Embaló.

Sissoco Embaló falava esta segunda-feira, 16 de dezembro, na vila de Cumeré, 8 quilometro do sector de Nhacra, região de Oio, no âmbito da campanha eleitoral para segunda volta do escrutino eleitoral de 29 de dezembro no país.

Na ocasião Embaló acusou ainda o seu adversário Domingos Simoes Pereira de ser usar discurso tribal durante a campanha eleitoral como forma de tirar proveito político.

Durante a sua curta declaração, Sissoco Embaló, diz que caso for eleito Chefe de Estado da Guiné-Bissau, vai pedir ao executivo no sentido de dar atenção as preocupações básicas das populações guineenses, nomeadamente a situação do ensino e saúde.

Nesta deslocação à região de Oio, o candidato esteve acompanhado de Nuno Gomes Nabiam, líder da Assembleia do Povo Unido- Partido Democrático da Guiné-Bissau(APU-PDGB), Alberto Nambiea, presidente do Partido da Renovação Social(PRS), Braima Camara, líder do Madem G-15 e o antigo primeiro-ministro, Faustino Imbali.

Mais de 760 mil eleitores guineenses são chamados no próximo dia 29 de dezembro as urnas para escolher o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre DSP e Umaro Sissoco Embalo.

