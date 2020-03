ÚLTIMA HORA: GUINÉ-BISSAU TEM DOIS CASOS SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS

O Ministério da Saúde Pública, anunciou a existência de dois casos suspeitos de contaminação pelo novo “coronavírus” na Guiné-Bissau, que estão em quarentena nas suas respectivas residências sob a vigilância das autoridades guineenses.

A informação foi transmitida à imprensa esta segunda-feira, pelo diretor geral dos Serviços da Epidemiologia e Segurança Sanitária, Salamão Mário Crima, na abertura do seminário em matéria da prevenção contra a pandemia da covid-19, que registou pelo 40 mortes no continente africano.

Segundo Mário Crima, os dois suspeitos são estrangeiros, mas com residência no país. Um cidadão indiano e outro do Congo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos.

O continente africano regista pelo menos 40 mortes devido ao novo coronavírus, ultrapassando os 1.250 casos em 43 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia da covid-19.

AC