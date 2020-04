TRÊS PACIENTES COM CORONAVÍRUS NA GUINÉ-BISSAU JÁ ESTÃO CURADOS

Três das pessoas que apresentaram quadro de Covid-19 na Guiné-Bissau, doença provocada pelo novo coronavírus, estão curadas.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 10 de abril, pelo Centro Operacional de Emergência de Saúde (COES), em conferência de imprensa diária de balanço da evolução da doença no Ministério da Saúde Pública.

Aos jornalistas, o presidente do COES, Dionísio Cumba, revela que no boletim clínico atualizado hoje foi diagnosticado mais dois casos, elavando para 35 o número de pessoas infectadas por Covid-19 no país.

Na ocasião, Cumba, além de realçar que clinicamente os pacientes estão a apresentar um quadro estável, diz que o país está engajado e esperançoso para controlar pandemia.

Cumba diz que dois novos casos identificados pertencem à cidade de Canchungo, região de Cacheu, que agora eleva para três o número de infetados.

Nesta senda, o responsável revela que a partir de agora a instituição que lidera vai dar atenção à zona do país no sentido de monitorar a evolução da situação da doença naquela região.

Presente na conferência de imprensa, Tumane Baldé, membro da comissão interministerial, alertou aos guineenses que há toda a necessidade do prolongamento do Estado de Emergência no país nos próximos dias pelas autoridades competentes.

De acordo com os dados disponíveis, até hoje o Laboratório Nacional da Saúde Pública efectuou 209 teses, dando 38 positivos e 61 negativos.

De referir que a Guiné-Bissau registou os primeiros casos da doença de Covid-19 a 25 de março, num anuncio pelo autoproclamado Presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, através da sua página no Twitter.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África é de 630, num universo de mais de 12.219 casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia no continente.

Depois de ter surgido na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Por: AC