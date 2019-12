TINIGUENA INCENTIVA MULHERES A ELEVAREM PRODUÇÃO AGRÍCOLA MODERNA NAS ILHAS DE UROK

A ONG TINIGUENA (Esta Terra É Nossa) instalou seis (6) campos comunitários de horticultura em UROK, uma zona que integra as ilhas de Formosa, Nago e Chedenhã, no arquipélago dos Bijagós, Guiné-Bissau, para incentivar as mulheres dessas zonas a elevarem a produção agrícola como forma de garantir a subsistência das suas famílias, constatou uma equipa de reportagem da Radio Jovem que visitou a ilha de Formosa.

Nesses campos, já em funcionamento, a ONG, através dos seus engenheiros agrónomos, instrui as mulheres sobre as novas técnicas de produção, nomeadamente: a da agroecológico, ou seja, fazer a produção sem usar os produtos químicos.

Segundo a explicação dada à Rádio Jovem pelo engenheiro agrónomo e coordenador das atividades agrícolas da ONG TINIGUENA nas ilhas de UROK, Sanhá João Correia, as novas técnicas introduzidas na produção não vão trazer prejuízos aos consumidores, garantindo, no entanto, que e os produtos finais “serão totalmente naturais”.

Em entrevista exclusiva à nossa estação emissora, Sanhá João Correia realçou a vontade demonstrada pelas mulheres em abraçarem o projeto, tendo reiterado por isso a disponibilidade da organização em continuar a prestar atenção às mulheres camponesas com ações que visam, sobretudo, dinamizar o seu envolvimento na produção alimentar.

Com a disponibilidade e engajamento demonstrados pelas mulheres para promover a segurança alimentar nas comunidades rurais das ilhas de UROK, “a TINIGUENA perspectiva ainda abrir mais cinco (5) campos com o mesmo objetivo”, indicou João Correia.

De acordo com engenheiro agrónomo, além da produção agrícola, a ONG que representa disponibiliza igualmente créditos às mulheres das ilhas de UROK para desenvolverem outras atividades que geram rendimentos, nomeadamente: a venda do pescado.

ONG também financia populares daquelas localidades para instalarem outros negócios ligados ao comércio, empreendedorismo, instalação de salões de filme e atividades da pesca. Em relação à última atividade, pesca, a TINIGUENA fornece materiais adequados à pesca disponíveis na sua própria loja, mas devendo respeitar sempre as regras do plano de gestão da Área Marinha Protegida Comunitária.

Além de incentivar as mulheres a apostarem na produção agrícola e créditos que lhes concede para outras atividades económicas, a reportagem da Rádio Jovem constatou ainda no terreno que a ONG TINIGUENA construiu um Centro de Processamento dos produtos de Terra e Mar na ilha de Formosa, que produz sal, malagueta (piripiri) e mel, tudo graças ao apoio dos seus parceiros.

Nelson Correia, técnico e animador desse centro, disse que essa iniciativa só tem um objetivo dar emprego às mulheres que trabalham nessa área de produção do sal, mel e malagueta nas três comunidades que compõem UROK, contribuindo assim no processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau.

Além da comercialização dos produtos produzidos localmente, o mel, por exemplo, que é comercializado na sede principal da TINIGUENA, em Bissau.

Nessa entrevista à nossa estação emissora, à margem da Assembleia Geral das Comunidades das ilhas Urok no passado dia 14 do mês em curso, Nelson Correia anunciou ainda que nos próximos tempos, o centro vai trazer novidades aos seus clientes, principalmente às comunidades da ilha de UROK.

As ilhas de UROK (Formosa, Nago e Chedenhã) estão entre vinte e duas ( 22)vencedoras, no universo de 847 concorrentes ao Prémio Equador atribuído pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), devido à excelência do trabalho de conservação e desenvolvimento sustentável.

É a primeira vez que uma iniciativa de um país africano vence o Prémio Equador, prémio que distingue soluções inovadoras para enfrentar os desafios da mudança climática.

Por: Alison Cabral