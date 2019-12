TINIGUENA ADQUIRE EMBARCAÇÃO PARA COMUNIDADE DAS ILHAS UROK

A ONG TINIGUENA (Esta Terra É Nossa) entregou ao Conselho de Gestão da Área Marinha Protegida Comunitária das ilhas de UROK (Formosa, Nago e Chediã), no arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, uma embarcação com a capacidade para 40 lugares e 4 toneladas para o transporte coletivo.

A embarcação com equipamentos de fabrico francês, montado no Senegal e que vai fazer a ligação entre UROK e Bissau, custou cerca 97 mil euros. Os fundos foram conseguidos graças a parceira com o Governo Japonês e o prémio Equador 2019, atribuído às ilhas UROK, recentemente.

Miguel de Barros, diretor Executivo desta ONG e membro de Gestão da Área Marinha Protegida Comunitária (AMPC), realçou a contribuição da comunidade do UROK na materialização desta iniciativa, contudo fez lembrar que a embarcação, para além da possibilidade de facilitar a deslocação das populações ao continente, irá permitir reduzir o desenclavamento e um maior fluxo económico.

“Em primeiro lugar vamos agradecer a contribuição das populações de UROK na concretização deste processo da aquisição desta embarcação. Nesta senda, a comunidade de UROK tem a sua disposição um sistema de transporte de segurança para fazer ligação com Bissau e também para desenvolverem os seus negócios”, declarou Miguel de Barros.

Neste sentido, o diretor Executivo da principal organização dinamizadora das ações na área protegida das ilhas Urok, Miguel de Barros, apelou a comunidade local no sentido de gerir esta embarcação com muita responsabilidade, respeitando assim as regras das estruturas de gestão local.

Em declaração à Radio Jovem, Albino Sedja Cabral Junior, membro do conselho de gestão em representação da ilha de Formosa, mostrou-se satisfeito com mais contribuição da ONG TINIGUENA, tendo garantido que a população local vai continuar a respeitar as regras do plano de gestão na proteger esta embarcação.

A cerimónia de entrega da embarcação aconteceu no último sábado, 14 dezembro, na presença dos membros do Conselho de Gestão da Área Marinha Protegida Comunitária Urok (AMPCU), dos anciões e parceiros da ONG TINIGUENA guena na ilha de Formosa, à margem da XVII Assembleia Geral das comunidades de Urok.

As ilhas de UROK tem superfície de 545 km dos quais 147 km de meios terrestres, 66 km de mangal, 203 km de zonas interditais vasosas e 8 km de canais profundas.

Por: Alison Cabral