Termina hoje em Casablanca, Marrocos a terceira edição do Fórum das Jornalistas Panafricanas.

O primeiro dos trabalhos(ontem, sexta-feira(06 de março), ficou marcado com vários ateliers, com destaque para a importância da água potável, agricultura, impacto sanitário das mudanças climáticas, a reciclagem dos lixos entre outros.

As mais de trezentas Panafricanas foram dividos por grupos de trabalho que permitiu uma verdadeira partilha de experiências e desafios que colocam cada um dos países africanos no que tange urgência das mudanças climáticas.

Uma iniciativa anual da rádio e televisão públicas de Marrocos.

O fórum termina esta tarde com recomendações às autoridades dos 54 países africanos presentes no encontro de Casablanca.

A III edição do Fórum “Les Panafricaines” conta com a participação de cerca de 300 jornalistas, dos 54 países africanos, entre os quais Guiné-Bissau.

Representantes das Rádio e da Imprensa Escrita estão em maioria, mas há também representantes das agências de informação, televisões e media digitais.

A iniciativa arracnou numa data simbólica, a 8 de março de 2017 foi lancada a primeira edição do fórum “Les Panafricaines”, uma rede de mulheres jornalistas africanas que inicialmente contou com presença de cerca de 100 profissionais africanas, entre jornalistas, editoras, diretoras, etc. de 23 países africanos.

A iniciativa partiu do grupo media marroquino 2M (TV e mais tarde Rádio) e o objetivo principal é “contribuir para a consciencialização do público sobre a responsabilidade dos media e do seu papel na construção de uma opinião pública informada na sociedade africana através da criação de uma plataforma colaborativa duradoura e da troca de experiência entre as profissionais dos media africanos”.

Na segunda edição que teve lugar em outubro de 2018 o número de participantes duplicou e o tema das migrações africanas esteve em cima da mesa. Durante essa edição foi também criado o conselho da Rede.

Por: Fátima Tchuma Camara