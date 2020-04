Sociólogo guineense participará de diálogo sobre impactos da covid-19 na África Ocidental

Quais os impactos da covid-19 na África Ocidental? Que estratégias foram adotadas pelos estados da região para enfrentar a pandemia do novo coronavírus e quais os desafios no futuro próximo? Esses serão alguns dos temas centrais da conversa entre o sociólogo guineense Miguel de Barros, de 39 anos, considerado a personalidade mais influente na África Ocidental em 2018 pela Confederação da Juventude da África Ocidental, e a jornalista Laura Sito, vice-presidente do PT de Porto Alegre, dia 22 de abril, às 19 horas, em uma live no Instagram.

Miguel de Barros é pós-graduado em sociologia e planeamento pelo ISCTE, em Portugal, do qual é investigador associado do Centro de Estudos Africanos, é investigador do Instituto Nacional de Pesquisas (INEP) da Guiné-Bissau e também membro do Conselho para o Desenvolvimento de Pesquisa em Ciências Sociais em África (CODESRIA).

A conversa faz parte de um ciclo de encontros intitulado “Giro pela América Latina e África”, promovido pela jornalista e pelo coletivo Multiplicidade, do qual participa, com o objetivo de conhecer melhor a realidade dos países da América Latina e da África e de como eles estão enfrentando os desafios colocados pela pandemia do novo coronavírus.

O projeto já reuniu ativistas e autoridades de países como Colômbia, Nicarágua, Bolívia, Equador, Guiné Bissau e Cabo Verde. Para a próxima semana estão programadas conversas ao vivo com Cecilia Kitombe, advogada e ativista social de Angola, na segunda-feira (20); Pedro Monzon, Cônsul Geral de Cuba na terça-feira (21) e Miguel de Barros na quarta-feira (22).

A ativista social Enia Lipanga e Denise Namburete ativista social, advogada e monitora de políticas de saúde pública de Moçambique, serão as entrevistadas da sexta-feira dia 24. E para encerrar esta primeira rodada de entrevistas, no dia 29 de abril, o entrevistado será o economista e professor da PUC-SP, Ladislau Dowbor.

O grupo também está realizando uma campanha de solidariedade para a prevenção ao coronavírus com as famílias que de baixa renda, com doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza.

Fonte: sul 21