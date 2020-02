SITUAÇÃO DE SEGURANÇA NA GUINÉ-BISSAU “CONTINUA ESTÁVEL”, DIZ MINISTRO DO INTERIOR GUINEENSE

O ministro do Interior da Guiné-Bissau, Juliano Fernandes, disse em Bissau que a situação de segurança no país “continua estável”, embora reconhece que esta estabilidade não deve impedir o executivo de melhorar o nível de segurança na Guiné-Bissau.

“Infelizmente a Guiné-Bissau é um dos países onde se pode viver com alguma segurança, comparado com outros países, mas isso não deve impedirnos enquanto responsáveis de continuarmos a pensar a nossa segurança, em como reforça-la e como garanti-la”, explicou Juliano Fernandes.

Fernandes falava aos jornalistas esta segunda-feira, 03 de fevereiro, no final da reunião do Conselho de Segurança Nacional nas instalações do Palácio do Executivo em Bissau, convocado pelo primeiro-ministro, Aristides Gomes, com objetivo de avaliar a situação de segurança no país.

Segundo o governante a segurança é um valor que o executivo deve dar atenção para permitir a Guiné-Bissau respirar e funcionar, permitindo assim o programa do desenvolvimento avançar.

Questionado pela imprensa sobre a detenção do diretor adjunto do Serviços de Informação e Segurança (SIS), Uié Camara, Fernandes diz que a pessoa em causa não está detida, mas está somente numa situação em que deve contribuir para um melhor esclarecimento da situação.

Segundo a informação posta a circular em Bissau, o responsável adjunto do SIS foi detido na sequência de uma carta codificada que recebeu do secretário de Estado da Ordem Pública, na qual consta nomes de alguns chefias militares com a ligação a candidatura de Umaro Sissoco Embaló.

Embora o ministro do Interior, Juliano Fernandes nega a existência desta carta codificada.

Além de Aristides Gomes, tomaram parte à reunião os Ministros da Economia e Finanças Geraldo Martins, da Defesa Luís Melo, do Interior Juliano Fernandes, da Administração Territorial Odete Semedo e da Justiça Ruth Monteiro, respectivamente.

A reunião contou ainda com a presença do Chefe de Estado Maior Geral das Forças Armadas, Biaguê Nan Tam, Procurador geral da República, Ladislau Embassa, diretora da Policia Judiciária, Filomena Mendes Lopes, Comissário geral da Policia da Ordem Pública, Armando Nhaga, Comandante da Guarda Nacional, Agostinho Sousa Cordeiro e o Diretor do Serviços de Informação e Segurança (SIS), Alfredo Vaz.

O Conselho de Segurança Nacional é um órgão de consulta do primeiro-ministro, com o objetivo de analisar assuntos relacionados a segurança nacional do país e que teve hoje nesta décima legislatura a realização da sua primeira reunião.

Por: Alison Cabral