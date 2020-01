SISSOCO EMBALO CONSIDERA DE NORMAL DSP RECORRER À JUSTIÇA

O Presidente eleito da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, considera de normal a decisão de Domingos Simões Pereira avançar para as instâncias judiciais para impugnar os resultados da segunda volta das eleições presidenciais no país.

“È um exercício politico e eu respeito esta posição do Domingos Simões Pereira, mas é primeira vez que assisto um candidato perder eleições e pretende avançar para anular o processo”, argumentou Umaro Sissoco Embaló.

Em declaração aos jornalistas esta sexta-feira, 03 de janeiro, no aeroporto internacional Osvaldo Vieira em Bissau, antes da sua partida para o Senegal, Sissoco Embaló mostrou-se confiante que os guineenses vão encontrar a solução plausível para ultrapassar esta questão.

Embaló, que derrotou Simões Pereira na segunda volta das eleições presidenciais, afirma que vai ser um Chefe de Estado que fará história na Guiné-Bissau, com o respeito mútuo e na base da concórdia nacional entre todos os guineenses, incluindo DSP.

Nesta senda, o Presidente eleito aconselhou ao candidato derrotado nas presidenciais no sentido de reconhecer o veredito das urnas do domingo último no país.

“O povo guineense já expressou a sua vontade nas urnas e nós temos só que aceitar a vontade popular dos cidadãos guineenses”, referiu Embaló.

Além do encontro com o Chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, o Presidente eleito da Guiné-Bissau revela ainda que vai encontrar-se com o Presidente do Congo e Nigéria, Denis Sassou Nguesso e Muhammadu Buhari, respetivamente.

Questionado pela imprensa se vai manter a confiança no atual executivo liderado por Aristides Gomes, Sissoco Embaló escusou-se a abordar o assunto, mas garante que após a cerimónia da tomada de posse os guineenses vão conhecer as suas primeiras medidas sobre o país.

De referir que no domingo último, o primeiro-ministro, Aristides Gomes, voltou a afirmar que, caso Umaro Sissoco Embalo fosse eleito Chefe de Estado, iria abandonar o executivo.

Segundo os resultados provisórios da Comissão Nacional de Eleições guineense, Umaro Sissoco Embaló venceu as presidenciais com 53,55% dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira obteve 46,45%.

Embora Simões Pereira reclama a impugnação dos resultados provisórios anunciados na quarta-feira passada pela entidade, alegando ter provas que visam demonstrar que os resultados finais foram adulterados.

Por: Alison Cabral