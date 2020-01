SINJOTECS REPUDIA ATAQUES DO MADEM-G15 CONTRA OS JORNALISTAS ALISON CABRAL E NAUTARAM MARCOS CÓ

O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social da Guiné-Bissau(SINJOTECS), repudia e manifesta a sua solidariedade para com os jornalistas Alison Cabral e Nautaram Marcos Có e todos outros que foram vítimas de insultos e tentativas de agressão por parte dos militantes do Movimento para Alternância Democrática (MADEM G-15).

Salelienta-se que no encontro com a imprensa organizado pelo MADEM G-15, esta quinta-feira, em Bissau, a jornalista Nautaram Marcos Có foi vítima de insultos e tentativas de agressão por parte dos militantes do partido. Facto que veio acrescer ao sucedido no passado dia 22 de dezembro, onde o jornalista Alison Cabral foi vítima de tentativa de intimidação e humilhação por parte do candidato às eleições presidenciais, Umaro Sissoco Embaló, por discordar com o texto escrito por jornalista referenciado.

Numa nota distribuída à imprensa, esta sexta-feira, 10 de janeiro, SINJOTECS apela aos partidos políticos guineenses, em particular MADEM G-15, para configurar o comportamento dos seus militantes aos valores democráticos.

Perante este facto, a organização liderada por Indira Correia Baldé exorta aos órgãos de comunicação social que autorizem seus jornalistas a boicotar conferenciais de imprensa de quaisquer partidos políticos, cujos militantes não proporcionem um adequado ambiente de trabalho.

Por fim, o SINJOTECS apela maior grau de solidariedade, cordialidade e harmonia entre os profissionais de comunicação social, visando defender o interesse comum e garante total apoio a todos jornalistas vítimas de insultos, difamação e ou agressões físicas no âmbito do exercício profissional.

Os dois profissionais da comunicação social (Alison Cabral e Nautaram Marcos Có) trabalham nas estações emissoras privadas, Radio Jovem e Radio Sol Mansi.

Por: redação