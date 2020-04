REMPSECAO PEDE AJUDA DA COMUNIDADE INTERNACIONAL PARA ENFRENTAR CORONAVÍRUS NA GUINÉ-BISSAU

A Rede de Paz e Segurança das Mulheres no Espaço da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) na Guiné-Bissau (REMPSECAO) pediu à comunidade internacional para ajudar o país na luta contra a epidemia do novo coronavírus.

O apelo da REMPSECAO-GB foi transmitido à imprensa este sábado, 04 de abril, pela sua coordenadora, Elisa Pinto, numa ação de sensibilização no bairro de Calequir, em Bissau.

“Aproveitamos esta ocasião para lançar apelo a todas entidades, principalmente a comunidade internacional, para ajudar as autoridades na luta contra esta pandemia que abala o mundo”, disse.

“Também o executivo guineense deve disponibilizar meios às organizações e populações, permitindo assim terem condições para enfrentar o novo coronavírus no país”, vincou Pinto.

A chamada de atenção à comunidade internacional e às autoridades guineenses acontece numa altura em que o número de casos confirmados de coronavirus na Guiné-Bissau chega a 15, com base nos resultados de exames obtidos pelo Laboratório Nacional da Saúde Pública do país.

Pinto instou ainda a população a respeitar as orientações das entidades sanitárias para evitar a disseminação do coronavírus, como lavar as mãos e evitar aglomerações, de modo a reduzir o contágio da doença no país.

De referir que o porta-voz da comissão interministerial, Tumane Baldé, fez lembrar aos guineenses que nos próximos dias o número de casos positivos tem tendência de aumentar, segundo investigação da equipa médica do Ministério da Saúde Pública.

O alto representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, Josep Borrell, e o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, chegaram a acordo para ajudar África a enfrentar a crise da covid-19.

Segundo a delegação da UE na China, Borrell e Wang mantiveram na sexta-feira conversações pelo telefone durante as quais debateram a luta contra a covi-19 e a agenda bilateral entre as duas partes.

Fonte: Alison Cabral