ODETE SEMEDO: “É DE TODO INTERESSE DO PAIGC SER PARTE DA SOLUÇÃO NA GUINÉ-BISSAU”

A segunda vice-presidente do Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo-Bissau (PAIGC), Odete Semedo, afirmou que o PAIGC está interessado a ser parte da solução dos problemas da Guiné-Bissau, uma vez que foi partido vencedor das eleições legislativas.

“É de todo interesse do PAIGC ser parte da solução dos problemas da Guiné-Bissau, tendo em conta que é o partido a quem o povo deu vitória nas eleições legislativas e que já tinha um executivo formado, de cujo programa no parlamento foi aprovado por maioria dos deputados na base do seu consenso com os partidos que constituem a maioria parlamentar”, afirmou Semedo.

Semedo falava à imprensa esta quarta-feira, 29 de abril, à saída de audiência com Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, para analisar a situação política no país, depois do seu reconhecimento pelos parceiros internacionais.

Aos jornalistas, a vice-líder do PAIGC assegura que o seu partido vai participar nos encontros em busca da solução de governação e governabilidade da Guiné-Bissau, atendendo que a CEDEAO no seu comunicado para além reconhecer Sissoco Embaló fez menção que há partido que ganhou eleições legislativas no país e que deve formar um executivo até 22 de maio próximo.

Nesta senda, Semedo diz que a ideia do partido liderado por Domingos Simões Pereira é que seja dado oportunidade de formar executivo.

Semedo, que é ministra da Administração Territorial e Gestão Eleitoral do governo de Aristides Gomes, esteve acompanhada nesta audiência pelo terceiro vice-presidente do partido, Califa Seide e o secretário geral do PAIGC, Ali Hijazi.

De referir que vários partidos com assento parlamentar continuam a criticar a decisão da comunidade internacional de reconhecer Sissoco Embaló como Presidente e, ao mesmo tempo, deixar cair o Governo de Aristides Gomes, que resultou das eleições legislativas de 2019.

A comissão permanente do PAIGC exige a reposição imediata do Governo liderado por Aristides Gomes, afastado do poder.

Por: AC