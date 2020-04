ÓBITO: EMBAIXADOR DA GUINÉ-BISSAU NA RÚSSIA NÃO MORREU POR CAUSA DE COVID-19

A embaixada da Guiné-Bissau na Rússia negou esta terça-feira, 31 de março, informações postas a circular nas redes sociais e portais online, segundo as quais o embaixador guineense na capital russa, Seco Intchasso, tiria falecido por causa de Coronavírus.

Numa nota a que Rádio Jovem Bissau teve acesso, a representação diplomática da Guiné-Bissau naquele país europeu diz que Intchasso faleceu esta madrugada (31.03.2020) numa unidade hospitalar em Moscovo, Rússia, de forma repentina, devido a tensão arterial.

A embaixada refere que o malogrado sofreu duas paragens respiratórias, uma em casa no passado dia 26 do mês em curso e a segunda já no hospital N°13 da cidade de Moscovo na madrugada de hoje, infelizmente acabou por não resistir.

Intchasso, que era militante e dirigente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo-Verde (PAIGC), foi indicado Embaixador Plenipotenciário da Guiné-Bissau na Federação da Rússia em 2011 e entregou as cartas credenciais em dezembro do mesmo ano ao então Presidente Dmitry Medvedev, no palácio do Kremlin.

Formado em Engenheria Agronômica na antiga Checoslováquia, Intchasso também ocupou várias funções de revelo na administração pública guineense.

Antes da sua nomeação para as funções de embaixador na Rússia, Intchasso foi indigitado em 2009 para chefiar a missão diplomática guineense na capital russa e, a partir de Moscovo, cobria uma vasta área de jurisdição diplomática e consular naquela região de Europa.

Em reação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e Comunidades endereça o seu profundo pesar e expressão da sua solidariedade à família do malogrado.

Por: AC