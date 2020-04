NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 MANTÉM-SE EM 33 NA GUINÉ-BISSAU

O número de casos confirmados do novo coronavirus na Guiné-Bissau, segundo o boletim divulgado diariamente pelo Centro Operacional de Emergência em Saúde (COES), mantém-se o mesmo divulgado na segunda-feira, 06 de abril.

Até o momento, são 33 pacientes confirmados no país com coronavirus e sem qualquer óbito provocado por infeções da doença que se alastra pelo mundo.

Em mais uma conferência de imprensa diária de balanço das ocorrências da doença no país, esta terça-feira, 07 de abril, no Ministério da Saúde Pública, Tumané Baldé, membro da comissão interministerial, revela que todos os pacientes com vírus covid-19 no país estão clinicamente estável e sem grandes riscos.

“Queremos informar que as visitas médicas efetuadas aos pacientes informaram que todos estão num estado estável clinicamente e os primeiros que estavam em quarentena, já estão melhores e penso que na próxima semana vamos repetir as análises para averiguar o evoluir da situação”, afirmou Baldé.

Apesar de os casos confirmados se manterem em 33, Baldé revela ainda que a equipa do COES fez rastreio de 1.537 pessoas, teve 57 suspeitos de covid-19, dentre estes, foram feitas colheitas em 36 pessoas para amostra no Laboratório Nacional da Saúde Pública, com vista a análise adequada.

Questionado pela imprensa sobre o tipo de medicamentos que estão a ser usados no tratamento dos pacientes, Baldé assegura que o fosfato de cloroquina, um medicamento antimalárico, tem um certo efeito curativo sobre a doença, como recomenda OMS.

Neste encontro com a imprensa, Baldé diz que a linha verde covid-19, criada pelas autoridades para aconselhar e acompanhar eventuais casos, já recebeu muitas chamadas, mas alertou que muitas são para gozar.

A Guiné-Bissau é o país africano lusófono com mais casos registados, depois de, na segunda-feira, ter confirmado 33 pessoas com infeção pelo novo coronavírus.

Uma das fontes de infeção na Guiné-Bissau é um empresário português que esteve no país, estando agora as autoridades sanitárias a rastrear todos os contatos que manteve antes de voltar para Portugal, segundo a indicação da COES.

Por: Alison Cabral