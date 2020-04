Líder da oposição da Guiné-Bissau satisfeito com reconhecimento de Presidente pela CEDEAO

O líder do Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15), Braima Camará, disse hoje ter registado com “bastante satisfação” a posição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que reconheceu Umaro Sissoco Embaló como Presidente do país.

“O Madem-G15 congratula-se com este clarividente posicionamento da CEDEAO por traduzir não só o respeito escrupuloso da vontade soberana do povo guineense expressa de forma livre e democrática nas urnas, nas últimas eleições presidenciais”, mas também por demonstrar o compromisso da organização com os “valores da liberdade, justiça eleitoral e do Estado de direito democrático”, disse, em comunicado, Braima Camará.

O Madem-G15, o segundo partido mais votado, apoiou Umaro Sissoco Embaló nas eleições presidenciais da Guiné-Bissau.

No comunicado, o líder do Madem-G15 criticou também o candidato às presidenciais Domingos Simões Pereira, considerando que teve uma “postura antidemocrática”, que “desacreditou” a Comissão Nacional de Eleições (CNE) e “fragilizou” o Supremo Tribunal de Justiça.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) reconheceu quinta-feira Umaro Sissoco Embaló como vencedor da segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau e pediu a formação de um novo Governo até 22 de maio.

Na sequência do anúncio da CEDEAO, a União Europeia elogiou a decisão da organização sub-regional africana por ter resolvido o impasse que persistia no país.

O primeiro-ministro português António Costa também saudou o reconhecimento internacional de Umaro Sissoco Embaló como Presidente guineense, subscrevendo a posição da CEDEAO, apesar de a sua vitória nas presidenciais ainda ser contestada.

LUSA