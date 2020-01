LGDH DENUNCIA QUE AS CRIANÇAS SÃO SUJEITAS A ABUSOS E MENDICIDADE FORÇADA NO LESTE DO PAÍS

O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau(LGDH), Augusto Mário da Silva, denunciou que as crianças guineenses continuam sujeitas a mendicidade forçada, castigos físicos e abusos sexuais no leste do país, concretamente nas regiões de Bafata e Gabú.

“Constatámos no leste do país que existem situações gritantes de mendicidade forçada que as crianças são sujeitas devido à tradição dos ensinamentos do alcorão, mas também constatámos os casos de abusos sexuais dos menores, uma situação muito frequente nestas zonas”, declarou Augusto Mário da Silva.

Mário da Silva falava à imprensa na cidade de Bafata, no passado dia 12 de janeiro, à margem da formação em matéria da prevenção e gestão de conflitos para ativistas de diferentes organizações da sociedade civil, organizado pela LGDH.

Na ocasião, Silva, que é advogado de profissão, disse que apesar das intervenções das autoridades policiais e judiciárias para estancar esta prática, não estão a conseguir prevenir as situações da mendicidade, castigos físicos e abusos sexuais no leste do país.

Além destas situações, o ativista e presidente da organização que luta pelos direitos humanos na Guiné-Bissau denunciou também que um grupo de agentes da polícia está a efetuar cobranças ilícitas aos cidadãos nos sectores de Sonaco e Pirada que querem o guia de acesso aos serviços médicos, quando ingressam entre as populações.

Perante este ato, Mário da Silva considera de grave esta prática dos agentes policiais e fez lembrar as autoridades que têm a responsabilidade de dar a proteção aos cidadãos, e não de fazer cobrança ilícitas em proveito próprio.

De acordo com uma nota da LGDH distribuída à imprensa, esta série de formação que iniciou no dia 11 de janeiro, nos sectores de Bafata, Buba e Mansoa, visam contribuir para o reforço de capacidade de resiliência das comunidades locais, sobretudo as mais vulneráveis e permeáveis as mais diversas formas de violações dos direitos humanos e culminarão com a institucionalização de células locais de alerta precoce, monitoria, prevenção e resolução de conflitos.

Nestas ações de formação que termina no dia 22, serão abordadas temáticas relacionadas com as técnicas de monitoria de direitos humanos, prevenção e resolução de conflitos, acesso à justiça e mecanismos de coordenação em rede.

A iniciativa insere-se no âmbito do projeto “Reforço de capacidade de resiliência das comunidades locais na defesa de direitos humanos e consolidação de Estado de Direito”, financiado pela União Europeia, com o propósito de tornar as comunidades mais resilientes na defesa dos valores da dignidade da pessoa humano e do Estado de Direito.

Por: Alison Cabral