JOSÉ PAULO SEMEDO: “NÃO HÁ ESPAÇO PARA ANULAR ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS NA GUINÉ-BISSAU”

José Paulo Semedo, um dos advogados da Comissão Nacional de Eleições(CNE), afirmou que com o acordão do Supremo Tribunal de Justiça, não há espaço para anular os resultados da segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, que elegeu Umaro Sissoco Embaló, Presidente da República.

“Com esta decisão caíram por terra todas as alegações avançadas pela candidatura de Domingos Simões Pereira, ou seja, não há espaço para anular o processo eleitoral, porque não há fraude e muito menos espaço para discutir estas questões”, afirmou José Paulo Semedo.

Em conferência de imprensa esta terça-feira, 15 janeiro, na sede principal da CNE em Bissau, Paulo Semedo, alega que não foram reunidos as condições indispensáveis para que possa mover as pretensões da candidatura de DSP.

No acordão divulgado no domingo último, o Supremo Tribunal de Justiça, alegou sem que a ata do apuramento nacional dos resultados não pode conhecer o mérito da causa e pediu a sua entrega, que acabou por ser entregue esta segunda-feira pela entidade com responsabilidade de realizar eleições no país.

Apesar do contencioso a volta dos resultados, o causídico afirma que a ata de apuramento nacional, não confere a nenhum dos dois candidatos as qualidades do Presidente eleito, porque quem confere são as urnas.

De acordo com Paulo Semedo, todas as regularidades verificadas durante o ato da votação ou no momento do apuramento parcial ou nacional dos resultados, podem ser impugnadas por via dos recursos contenciosos, desde que tenham sido reclamado ou protestado no decurso dos atos em que tenham sido verificados.

Semedo fez lembrar o candidato DSP, que caso havendo disparidade entre números dos votantes e votos, reclama-se na mesa, mas não na CNE ou CRE, porque os votos são contados na mesa.

Questionado pela imprensa para quando a publicação dos resultados finas, o advogado alega que falta apenas o lapso temporal de 72 horas.

Segundo apurou a Rádio Jovem da fonte oficial, o Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo-Verde (PAIGC), que suporta a candidatura já avançou com novo recurso para Supremo Tribunal de Justiça sobre o contencioso eleitoral.

E sabe-se ainda que a instituição já notificou a CNE e o Movimento para Alternância Democrática, que suporta a candidatura de Umaro Sissoco Embalo.

Na sequência da divulgação dos resultados provisórios da segunda volta pela CNE, que deram a vitória a Umaro Sissoco Embaló, o candidato DSP interpôs um recurso no supremo para pedir recontagem dos votos, alegando irregularidades eleitorais.

Por: Alison Cabral