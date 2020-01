JIN HONG JUN GARANTE QUE BOLSEIROS GUINEENSES NA CHINA NÃO FORAM CONTAMINADOS

O embaixador da China na Guiné-Bissau, Jin Hong Jun, assegurou, esta quarta-feira, 29 de janeiro, que nenhum bolseiro guineense e emigrante naquele país asiático foi contaminado pelo novo “coronavirus”, numa alusão às preocupações dos familiares nas redes sociais.

“Os estudantes e cidadãos guineenses que estão na China não correm grande perigo de vida”, explicou Jin Hong Jun, à saída de uma audiência com o secretário de Estado da Cooperação e das Comunidades, Malam Bacai Junior, no Palácio do Governo.

Aos jornalistas, o diplomata chinês, com residência em Bissau, disse que a única e a melhor medida para evitar o contágio é manter-se em casa de acordo com as orientações das autoridades chinesas.

A China elevou para 106 mortos e mais de 4.000 infetados o balanço do novo coronavirus detetado no final do ano em Wuhan, capital da provincia de Hubei(centro).

Neste particular, Hong Jun aconselha os guineenses que pretendem viajar para a China no sentido de abdicarem desta intenção neste momento até quando a situação for controlada.

No país várias medidas de vigilância epidemiológica estão em curso com açoes de biossegurança da gripe causada pelo coronavirus, sobretudo no aeroporto Internacional Osvaldo Vieira em Bissau.

Ouvido pela nossa estaçao emissora, o diretor geral de Ipidemiologia e Segurança Sanitaria, Salomao Mário Crima, disse que esta medida vai permitir a Guiné-Bissau agilizar açoes quando houver casos suspeitos sobre o coronavirus.

A equipa chinesa que trabalha no desenvolvimento de uma vacina para combater o coronavírus de Wuhan disse, esta terça-feira, que espera poder começar os testes em menos de 40 dias, informou a agência estatal Xinhua.

Além do território continental da China, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Alemanha, Austrália e Canadá.

Por: Alison Cabral