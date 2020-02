Imprensa holandesa arrasa Bruma: “15 milhões de euros desperdiçados”

As exibições do português no PSV foram criticadas pela imprensa holandesa.

Na edição online desta segunda-feira, o jornal holandês “ELFvoetbal” critica a prestação de Bruma no PSV e uma contratação que é considerada como um “desperdício de dinheiro”.

A publicação diz que os “15 milhões de euros que o PSV gastou no verão já parecem ser um desperdício de dinheiro” e que as “fracas qualidades” do internacional português têm vindo ao de cima “cada vez mais”.

O jornal traça ainda o perfil do jogador e recorda o passado de um avançado que “nunca marcou com regularidade”, falando das passagens por Sporting, Galatasaray e Leipzig.

Bruma é ainda acusado de já não ser um jogador que desequilibra o um para um, comparativamente aos números que apresentou nos clubes anteriores.

Em 2019/20, na primeira época na Holanda, o ex-Sporting marcou cinco golos em 28 jogos.

Pelo Leipzig, em duas temporadas, faturou por dez vezes em 67 partidas. No Galatasaray fez o gosto ao pé em 15 ocasiões (durante três anos) e na Real Sociedad marcou por três vezes.

Fonte: O Jogo