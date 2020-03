GUINÉ-BISSAU: UMARO SISSOCO EMBALÓ REÚNE-SE COM OS CENTRAIS SINDICAIS

O autoproclamado Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, reuniu-se com as duas maiores centrais sindicais do país, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné (UNTG) e a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes (CGSI), para analisar a paralisação na função pública do país.

A reunião que decorreu esta quarta-feira, 04 de março, no Palácio da República, serviu ainda para os centrais sindicais entregarem ao Sissoco Embaló o memorando de entendimento assinado em agosto de 2019 com o executivo, que até então não foi cumprida, e um novo pré-aviso de greve.

À saída do encontro, o secretário-geral da UNTG, Júlio Mendonça, revela que se mantém a paralização na função pública, embora as duas centrais sindicais estajam abertas ao diálogo com executivo.

“De momento, não há nada de concreto, porque não discutimos nada que dá neste sentido, apenas passamos a informação. O resto, há quem tem competência e atribuições legais para negociar connosco e estamos à espera”, declarou Mendonça.

Segundo informação disponível, durante o encontro, Embaló pediu aos sindicatos dos professores para suspenderem a greve nas escolas públicas e permitir aos alunos retomarem as aulas nos próximos dias.

Nesta senda, Mendonça fez lembrar ao Sissoco Embaló que a greve em curso na função foi convocada pelas duas centrais sindicais, razão pela qual não compete aos sindicatos dividirem sobre esta matéria.

Na sua curta declaração à imprensa, o secretário-geral da UNTG diz que amanhã as duas centrais tomarão nova posição sobre a paralisação na função pública guineense.

Os sindicatos exigem, por exemplo, a conclusão do processo de aprovação do novo Código de Trabalho, a harmonização da tabela salarial na administração pública, a institucionalização do salário mínimo no valor de 100.000 francos CFA e o pagamento de 12 meses de salário em atraso ao pessoal contratado do Ministério de Saúde Pública.

Por: Alison Cabral