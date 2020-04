GUINÉ-BISSAU TEM MAIS DOIS CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 SEGUNDO BOLETIM CLINICO

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau (COES) divulgado nesta quarta-feira, 22 de abril, confirmou mais dois novos casos de infeção por coronavirus na Guiné-Bissau.

Tratam-se de uma criança que reside na capital Bissau e um homem de aproximadamente 60 anos de idade do setor de Canchungo, região de Cacheu, segundo a indicação do COES.

Em conferência de imprensa de atualização do boletim diário da doença no país, nas instalações do Ministério de Saúde Pública, Tumane Baldé, membro da comissão interministerial, voltou a afirmar que os pacientes apresentam um quadro clínico estável e que, nos próximos 48 horas, poderá haver novidade em relação a pessoas curadas.

De acordo com Baldé, apesar do aumento de pessoas infetados por coronavirus no país, em Bissau, nos últimos dias, nota-se uma ligeira queda no registo de novos casos, ainda que tenha negado assumir que a cadeia de transmissão esteja controlada pelas autoridades sanitárias.

Em relação a situação das pessoas que estavam confinadas na clínica Madrugada em Bissau, o responsável diz que os resultados das análises deram negativos e nos próximos dias a instituição deve retomar os seus serviços.

As autoridades sanitárias mandaram encerrar na semana passada a clínica Madrugada por suspeita de contaminação do seu pessoal médico que atendeu uma paciente que acabou por falecer naquela unidade.

A Guiné-Bissau é, dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), o mais atingido pelo novo coronavírus, somente superado pelo arquipélago de Cabo-Verde, que contabiliza 68 pessoas infetadas com a doença.

O país tem até hoje 52 casos confirmados de Covid-19, 3 dos quais curados, estando distribuídos pelo setor autónomo de Bissau (33), Canchungo (14) e Biombo (5).

Com elevado número de pessoas com covid-19, o Presidente declarado vencedor das eleições presidências pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), Umaro Sissoco Embaló, admitiu esta segunda-feira prolongar o Estado de Emergência que tem a vigência de 15 dias.

Por: AC