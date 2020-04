GUINÉ-BISSAU: SOBE PARA NOVE CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS

A Comissão do Centro de Operação de Emergência da Saúde da Guiné-Bissau confirmou mais um paciente com coronavirus no país. Desta forma, o número de casos na Guiné-Bissau sobe para nove (9).

O paciente é um jovem estudante guineense no Senegal, de 26 anos, que regressou ao país recentemente. Ele está em isolamento domiciliar, acompanhado pela equipa da gestão clínica do Ministério da Saúde Pública.

Em conferência de imprensa de apresentação do boletim diário da doença, esta quarta-feira, 01 de abril, o Ministério da Saúde, representada pela porta-voz da comissão, Aissatu Forbs Djaló, apelou aos cidadãos guineenses, bem como aos estrangeiros, a continuarem a respeitar as orientações sanitárias de prevenção contra covid-19.

“Continuamos a apelar a todos os guineenses e estrangeiros que vivem na Guiné-Bissau, no sentido de seguirem todas as orientações e recomendadas pelas autoridades sanitárias do país e OMS, que é distanciamento social, com vista a evitar a propagação de covid-19 no país”, reiterou Forbs Djaló.

Além do apelo ao distanciamento social, a porta-voz da comissão instou a população em geral a evitar aglomeração em locais públicos e para promover os hábitos de higiene com vista a evitar a contaminação com o novo coronavírus.

Sobre entrada de pessoas vindas do exterior, mesmo com o fecho das fronteiras, tanto marítima, terrestre e aéreo, Forbs Djaló pede o reforço da vigilância, embora tenha pedido a colaboração efetiva das populações.

Em relação ao centro do internamento para pessoas infetados com covid, Djaló revela que as obras terminaram e neste momento está-se a proceder ao equipamento da instalação, permitindo assim a internamento dos pacientes confirmados.

Segundo informações disponíveis, além de nove casos já confirmados pelas autoridades sanitárias guineenses, a Guiné-Bissau conta neste momento com 33 casos de suspeitos, aguardando os resultados de exames.

A porta-voz assinalou ainda que, até ao momento, de todos os casos confirmados, três tiveram a sua origem fora da Guiné-Bissau e seis são por contaminação local.

O número de casos de Covid-19 no continente africano chegou a 5.786 em 48 países, segundo o último levantamento do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (CDC África), divulgado esta terça-feira (31.03).

Em todo o continente, as mortes associadas à doença subiram de 173 para 196 nas últimas horas. O CDC África contabiliza ainda 412 doentes recuperados.

Por: Alison Cabral