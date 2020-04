GUINÉ-BISSAU REGISTA MAIS UM CASO E ELEVA PARA 39 O NÚMERO DE INFETADOS POR CORONAVÍRUS

A Guiné-Bissau registou mais um caso positivo do novo Coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, informou, este sábado, 11 de abril, em Bissau, o Centro Operacional de Emergência de Saúde (COES).

Em conferência de imprensa para atualizar a evolução epidemiológica sobre a pandemia no país, o membro da comissão interministerial, Tumane Baldé, diz que este novo identificado é resistente do sector de Canchungo, região de Cacheu, que agora eleva para quatro o número de infetados.

Na ocasião, Baldé voltou afirmar que clinicamente os pacientes estão a apresentar um quadro estável e que o país está engajado e esperançoso para controlar o alastramento da pandemia.

Estas afirmações acontecem numa altura em que, entre os casos já identificados, três dos infectados estão curados.

O responsável ainda pede aos guineenses e cidadãos estrangeiros que vivem no país a continuarem a respeitar as medidas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus, adotadas pelas autoridades da Guiné-Bissau.

No âmbito do combate ao novo coronavírus, as autoridades guineenses declararam o estado de emergência, bem como o encerramento das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas na Guiné-Bissau, medidas que foram acompanhadas de uma série de outras restrições à semelhança do que está a acontecer em vários países do mundo.

Uma das restrições só permite que as pessoas circulem entre 07:00 e as 11:00 locais.

