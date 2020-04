GUINÉ-BISSAU: PAIGC PROMETE TOMAR POSIÇÃO FACE À DECISÃO DA CEDEAO

O Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo-Verde (PAIGC) promete para breve tomar uma posição relativamente à decisão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) em reconhecer Umaro Sissoco Embalo como Presidente da República Guiné-Bissau, apesar de haver um contencioso eleitoral sob alçada do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

A informação consta numa nota que foi distribuída à imprensa este sábado, 25 de abril, na qual o PAIGC diz que neste momento as estruturas do partido estão a analisar a decisão da CEDEAO com toda a serenidade.

“Dada a sensibilidade do teor do comunicado da organização sub-regional, o secretariado nacional do partido vem informar aos militantes e opinião pública nacional e internacional de que as estruturas competentes do PAIGC estão neste momento a analisar o assunto com toda a serenidade e garantem que dentro em breve a posição do partido será tornada pública”, refere a nota.

A CEDEAO reconheceu, esta quinta-feira, Umaro Sissoco Embaló como o vencedor da segunda volta das eleições presidenciais e pediu a formação de um novo Governo até 22 de maio.

A Guiné-Bissau vive mais um período de crise política, depois de Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das eleições pela Comissão Nacional de Eleições, se ter autoproclamado Presidente, enquanto decorre no Supremo Tribunal de Justiça um recurso de contencioso eleitoral apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira.

Na sequência da tomada de posse de Umaro Sissoco Embaló e do seu Governo, os principais parceiros internacionais da Guiné-Bissau apelaram a uma resolução da crise com base na lei e na Constituição do país, sublinhando a importância de ser conhecida uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o recurso de contencioso eleitoral.

O Supremo Tribunal de Justiça remeteu uma posição sobre o contencioso eleitoral para quando forem ultrapassadas as circunstâncias que determinaram o estado de emergência no país.

Por: AC

Fonte: Lusa