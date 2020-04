GUINÉ-BISSAU: NUNO GOMES NABIAN CONFIRMA QUE ESTÁ INFETADO COM CORONAVÍRUS

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian, confirmou na sua página oficial no Facebook que ele está infetado com o novo coronavírus.

“Testei positivo para o novo coronavírus, estou em casa e sinto-me bem. Neste momento uma equipa de técnicos do Ministério da Saúde Pública estão na minha residência a proceder a colheitas dos meus familiares e pessoas mais próxima”, disse.

“Tanto eu, assim como uma boa parte dos membros da Comissão Interministerial fomos contaminados”, disse.

“Esse é o risco que assumimos desde início para enfrentar esta batalha contra a Covid-19, estive sempre na vanguarda juntamente com todos, incluindo o pessoal de saúde que diariamente enfrentam riscos de contágio”, vincou Nuno Gomes Nabian.

Perante este cenário, Gomes Nabian reforçou o apelo à população para encarar seriamente este vírus, porque ele existe e se propaga facilmente.

Nesta senda, o governante guineense apelou a população que fiquem em casa e tome todas as medidas para salvar a sua vida e a da sua família.

Segundo uma fonte governamental contactada pela Lusa, além do primeiro-ministro, testaram também positivo ao novo coronavírus o ministro do Interior, Botche Candé, o secretário de Estado da Ordem Pública, Mário Fambé, e a secretária de Estado do Ambiente e Biodiversidade, Mónica Buaro.

A mesma fonte disse que se vai requisitar uma unidade hoteleira para instalar as pessoas do elenco governamental que estão infetadas com covid-19.

Fonte: Covid-19 GB