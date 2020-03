GUINÉ-BISSAU: NUNO GOMES NABIAM ELEGE SETORES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE COMO PRIORITÁRIOS NA SUA GOVERNAÇÃO

O novo primeiro-ministro indigitado por Umaro Sissoco Embalo, Nuno Gomes Nabiam, elegeu este sábado, 29 de fevereiro, como prioridade da sua governação os setores de educação, saúde e das infraestruturas como forma de resolver problemas sociais do povo da Guiné-Bissau.

” Há problemas em todos os setores, mas temos que concentrar nos aspetos sociais. Nesta senda, vamos tentar pôr as escolas em ordem, vamos tentar resolver os problemas de saúde da nossa população e das infraestruturas”, vincou Nuno Gomes Nabiam.

Gomes Nabiam falava aos jornalistas após a tomada de posse como primeiro-ministro, na presidência guineense, na qual também promete trabalhar na unidade nacional.

Numa cerimônia que contou somente com as presenças dos embaixadores do Senegal e da Gâmbia, incluindo as chefias militantes Nabiam diz que vai trabalhar para melhorar a vida das pessoas.

No seu discurso da cerimônia de posse, o Presidente empossado, sem consentimento do Supremo Tribunal de Justiça, Sissoco Embalo lançou 5 desafios ao seu primeiro-ministro, entre quais o restabelecimento imediato do funcionamento dos serviços sociais básicos, nomeadamente a saúde e a educação.

Além da saúde e da educação, Embalo instou ao futuro governo a criar condições efetivas para um bom desenrolar da campanha de caju, permitindo aos agricultores tirarem maior proveito econômico e social deste produto estratégico nacional.

De referir que Sissoco Embalo demitiu na sexta-feira o primeiro-ministro, Aristides Gomes e nomeou Nuno Gomes Nabiam Embaló, tendo argumentado que a demissão de Aristides Gomes se justifica, tendo em conta a sua “atuação grave e inapropriada” por convocar o corpo diplomático presente no país, induzindo-o a não comparecer na tomada de posse e a “apelar à guerra e sublevação em caso da investidura do chefe de Estado, que considera um golpe de Estado”.

Por: Alison Cabral