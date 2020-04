GUINÉ-BISSAU: MADEM G-15 DISPONÍVEL A BUSCA DE SOLUÇÃO E ENTENDIMENTO PARA GUINÉ-BISSAU

O Movimento de Alternância Democrática (MADEM G-15), uma das formações política que suporta o executivo de Nuno Gomes Nabian, transmitiu ao Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, a sua disponibilidade à busca de solução e entendimento para Guiné-Bissau.

A intenção da segunda força política no parlamento foi transmitida à imprensa esta quarta-feira, 29 de abril, pelo coordenador, Braima Camara, à saída do encontro com Sissoco Embaló, no Palácio da República, que serviu para analisar a situação política vigente no país.

Em declaração aos jornalistas, Camara fez lembrar ao povo e classe política que só com a verdade o país se vai libertar de crises cíclicas, como defendeu no passado o saudoso Bispo de Bissau, Dom Settimio Arturo Ferrazzetta.

“Nós, enquanto MADEM G-15, sempre faremos parte de solução para a Guiné-Bissau, por isso, o Presidente da República pode contar com o nosso apoio e colaboração a qualquer momento ou dia”, afirmou Camara.

Segundo o dirigente político, o Madem G-15 vai continuar a defender a verdade, respeitar as instituições democráticas, reconhecer os resultados eleitorais, permitindo assim que os guineenses apresentem uma imagem positiva ao mundo.

Camara entende que a prioridade da Guiné-Bissau neste momento é a união entre os guineenses para lutar contra a pandemia de coronavirus, que está a afetar milhares de pessoas em todo mundo, incluindo a Guiné-Bissau.

De referir que o Sissoco Embaló iniciou esta semana séries de consultas sobre a situação política no país e já se avistou com a Comissão Nacional de Eleições (CNE), a comunidade Internacional, o chamado P5 e os partidos com assento no parlamento.

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) recomendou que se forme um novo Governo até 22 de maio. Mas o Presidente da República, Umaro Sissoco, está a sondar eventual dissolução do Parlamento e a consequente convocação de eleições legislativas antecipadas.

Por: AC