GUINÉ-BISSAU: LGDH DENÚNCIA AGRESSÃO FÍSICA CONTRA CIDADÃOS NO ÂMBITO DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19

A Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH) denunciou que as forças de segurança estão a exercer violência física contra cidadãos que supostamente desrespeitam as regras de confinamento e distanciamento social decretadas pelas autoridades da Guiné-Bissau no âmbito de prevenção contra covid-19.

Numa nota divulgada este domingo, 05 abril, a LGDH diz que as autoridades policiais estão a cobrar 23.000 FCFA por cada motorizada apreendida e 2500 por bicicletas, agravando ainda mais a difícil situação social e econômica por que passa a população guineense neste momento.

A organização repudia com veemência estes comportamentos que considera de ilegais e abusivos, por traduzirem uma afronta à dignidade da pessoa humana.

No documento, a organização liderada por Augusto Mário da Silva diz que é preciso que as forças de segurança compreendam, uma vez por todas, que o estado de emergência não é uma carta branca para as intimidações e violações dos direitos humanos.

Nesta senda, a LGDH diz que é urgente que a corporação policial adopte a abordagem pedagógica e de sensibilização dos cidadãos sobre os perigos do COVID-19 do que enveredar-se pelas práticas de violência.

Por fim, a organização que luta pelos direitos humanos apelou aos guineenses que cumpram com rigor as medidas restritivas adoptadas pelas autoridades nacionais no quadro da prevenção desta perigosa doença.

Por: AC