GUINÉ-BISSAU: LGDH ALERTA PARA INSEGURANÇA ALIMENTAR

A Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH), alertou para existência de mais 650 famílias com a situação de insegurança alimentar grave em várias regiões da Guiné-Bissau.

Numa nota distribuída à imprensa esta segunda-feira, 20 de abril, a LGDH refere que as regiões de Oio, Quinará, Tombali, Bafatá e alguns bairros periféricos de Bissau são as zonas mais afetadas, havendo casos de famílias inteiras a passar vários dias sem comer.

De acordo com a organização, as principais causas da insegurança alimentar estão relacionadas com o impacto direto das medidas de prevenção a covid-19 no mundo e na Guiné-Bissau, em particular, afetando sobremaneira a campanha de caju, base da economia nacional.

“Esta triste realidade com que a população guineense se depara, sobretudo nas zonas rurais, tende a agravar-se nos próximos tempos, caso não forem adotadas, com caráter de urgência, as medidas de mitigação dos efeitos do covid-19 na economia, tais como a concessão de apoio às famílias mais vulneráveis do país”, sublinha a organização liderado por Augusto Mário da Silva.

Perante este cenário, a organização que luta pelos direitos humanos no país lança um vibrante apelo às autoridades nacionais e aos parceiros internacionais, no sentido de convergirem as sinergias com vista a adoção urgente de um plano de contingência contra a fome na Guiné-Bissau e o seu consequente e imediato financiamento.

Por fim, a LGDH apela as empresas públicas e privadas a fazerem prova de solidariedade para com os concidadãos que atravessam sérias dificuldades alimentares neste momento, devido a esta maior crise sanitária alguma vez vivida no mundo, a pandemia do novo coronavírus.

A Guiné-Bissau é, dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), o mais atingido pelo novo coronavírus, com 50 casos confirmados, de acordo com os dados disponíveis.

Apesar desta subida drástica do número de pessoas infectadas por Covid-19 no país, três dos indivíduos com a doença estão curadas, segundo entidade sanitária guineense.

Em termos de distribuição geográfica do registo de casos na Guiné-Bissau, 32 casos foram registados em Bissau, 13 em Canchungo, na região de Cacheu, e 5 na região de Biombo.

O número de infetados pela covid-19 em África subiu para 22.275, dos quais 5.489 se recuperaram da doença, registando-se já 1.119 mortes, revelou hoje o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Por: Alison Cabral