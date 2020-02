GUINÉ-BISSAU: IGREJA CATÓLICA MUITO DEPENDENTE DA AJUDA EXTERNA

O Bispo da Diocese de Bissau, Dom José Câmnate Na Bissign, afirmou que as igrejas católicas da Guiné-Bissau, principalmente a “Diocese de Bissau” continuam a depender fortemente de ajuda das igrejas irmãs para funcionar em seu pleno.

“Devemos reconhecer e sermos sinceros, que as igrejas católicas da Guiné-Bissau, particularmente a “Diocese de Bissau” depende quase de ajudas externas, provenientes da generosidade das igrejas irmãs”, afirmou Dom José Câmnate Na Bissign.

De acordo com José Câmnate Na Bissign, é fundamental que as diferentes congregações trabalhem arduamente no sentido de reverter este cenário no futuro, permitindo assim as igrejas católicas assumirem as suas autonomias financeiras.

Câmnate Na Bissign falava esta quarta-feira, 12 de fevereiro, na cúria diocesana em Bissau, após a inauguração da primeira papelaria Diocessana, junto ao Liceu Joao XXIII na capital guineense, que coincidiu com os 20 anos da sua sagração episcopal como primeiro bispo guineense.

Fazendo balanço dos 20 anos da sua sagração episcopal, o Bispo da Diocese de Bissau realçou o apoio de todos os guineenses, incluindo católicos e crentes de todas confissões religiosas do país, nomeadamente evangélica, muçulmana e a religião tradicional.

Aos jornalistas, Na Bissign mostrou-se determinado em renovar o seu compromisso no sentido de continuar a transmitir os ensinamentos de Deus à todos fies catalíticos da Guiné-Bissau.

Natural de Mansoa, norte do país, Dom José Câmnate Na Bissign, é sacerdote desde setembro de 1982. Foi nomeado Bispo em Outobro de 1999 por Papa Joao Paulo II.

A sua sagração episcopal veio a realizar-se no dia 12 de fevereiro de 2000.

Por: Alison Cabral