GUINÉ-BISSAU: GUARDA NACIONAL ESPANCA QUATRO JOVENS POR ALEGADO CONSUMO DE DROGA

A Força da Guarda Nacional da Guiné-Bissau (GN), espancou quatro jovens não por desacato às medidas de confinamento social, mas sim, por eles, supostamente, estarem envolvidos em práticas de consumo de droga, conhecido no pais por “liamba”.

A informação foi divulgada esta quinta-feira, 09 de abril, pela Associação Juvenil para Promoção dos Direitos Humanos (AJPDH), na qual revela que o fato ocorreu esta quarta-feira, 08 de abril, no Bairro Militar, em Bissau, no final do dia, perante multidão de pessoas que assistia ao ato.

No documento, a organização juvenil condena a forma desumana que até hoje as forças de ordem continuam a lidar com os direitos humanos na Guiné-Bissau.

A organização liderada por Vladimir Vitorino Gomes fez lembrar às autoridades que a dignidade humana é o limite de qualquer atrocidade, pelo que não devem continuar a dar vida à esta forma de abordagem aos cidadãos, seja qual for o crime a que possam estar sujeitos a responder.

Por fim, AJPDH aproveita, mais uma vez, apelar os cidadãos a acatarem as orientações sanitárias, ficando em casa, por forma a ajudar no combate à covid-19.

Por: RJ