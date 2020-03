GUINÉ-BISSAU: FUNERAL DE ESTADO PARA SERIFO NHAMADJO

O executivo guineense decidiu realizar um funeral de Estado para o antigo Presidente de transição, Serifo Nhamadjo, falecido esta terça-feira (17.03.2020), em lisboa, Portugal, vítima de doença prolonga.

O Conselho de Ministros do governo liderado por Nuno Gomes Nabiam, reunido quarta-feira, 18 de março, decidiu decretar luto nacional, coincidente com o dia do funeral, a acertar nos próximos dias e de acordo com a indicação da família.

A decisão consta no comunicado do coletivo governamental distribuído a imprensa, na qual se refere que, na abertura da sessão presidida pelo autoproclamado Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, foi observado um minuto de silêncio em memória de Nhamadjo e em reconhecimento do seu empenho para as grandes causas nacionais.

Igualmente militante e dirigente do Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo-Verde (PAIGC), Nhamadjo foi Presidente guineense de transição entre 2012 a 2014, na sequência de um golpe de Estado, protagonizado por militares.

Em reação a morte do político, o Movimento para Alternância Democrática (Madem G-15), considera Nhamadjo de um cidadão com grande dedicação à causa pública, ilustre político e distinto Estadista.

O Partido da Renovação Social (PRS) diz que Nhamadjo foi um dirigente político exemplar, que se destacou pela sua simplicidade, liderança, disciplina e lealdade ao PAIGC, do qual foi um dos grandes impulsionadores, ideólogo fiel ao povo e à pátria.

A Sociedade Civil guineense revela que o malogrado era firme e incansável defensor da democracia, direitos humanos, da liberdade e da paz, que durante a sua curta vida deu toda a sua energia e inteligência ao serviço de bem-estar das populações.

Nhamadjo é formado em Contabilidade e Análise em Lisboa, mas é um apaixonado pelo futebol, chegando a dirigir as direções do Sport Bissau e Benfica e Desportivo de Mansabá.

Por: Alison Cabral