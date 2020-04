GUINÉ-BISSAU: FOI APLICADO TERMO DE IDENTIDADE E RESIDÊNCIA A RUTH MONTEIRO

O Ministério Público (MP) da Guiné-Bissau aplicou o Termo de Identidade e Residência a ministra da Justiça do executivo liderado por Aristides Gomes, no final da audição na delegação da instituição esta quarta-feira, 08 de abril.

Ruth Monteiro foi ouvida na sequência de uma denúncia do Ministério da Justiça, onde é acusada de não entregar o carro que recebeu emprestado do sistema das Nações Unidas no país, embora a governante afirme que a viatura foi devolvida há muito tempo.

Em declaração aos jornalistas à saída da audiência, Monteiro lamenta acusações do MP “sem fundamentos”, uma vez que a instituição recebeu uma notificação do sistema das Nações Unidas a informar que a viatura foi devolvida.

“Se isso é exercer as funções que a lei comete a um delegado do MP, eu lamento profundamente que esta seja a leitura dos delegados da instituição”, disse.

“Ao invés de me proteger contra os desmandos das instituições públicas, porque aqui o poder público é mais forte do que eles e eu devia ser protegida pelo MP, eu estou a ser acusada pela instituição sem nenhum fundamento, porque admitem que receberam a notificação”, reiterou Monteiro.

Além de acusações infundadas sobre a viatura, Monteiro alega que não há rigorosamente nada que não seja violação dos seus direitos mais elementares e por ser membro do executivo liderado por Aristides Gomes, reconhecido pela Comunidade Internacional como legítimo.

Perante este cenário, a ministra da Justiça arredada do poder afirma que o MP não tem nenhum facto para fazer uma suposta acusação contra sua pessoa.

De referir que no final do mês passado, a governante foi impedida de viajar no aeroporto de Bissau e teve de se refugiar numa embaixada da capital.

Por: Alison Cabral