GUINÉ-BISSAU: “ESTAMOS A CAMINHAR PARA UMA SITUAÇÃO PERIGOSA”, AFIRMA ANALISTA POLÍTICO

O analista político guineense, Rui Landim, afirmou que a Guiné-Bissau caminha para uma situação perigosa, podendo levar o país a situações imprevisíveis, após investidura das novas autoridades do país, com apoio dos militares.

Na quinta-feira passada, o candidato declarado vencedor das eleições presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), Umaro Sissoco Embalo, foi investido Presidente da República pelo então primeiro Vice-presidente do parlamento, Nuno Gomes Nabiam, sem o pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça sobre o contencioso eleitoral interposto por Domingos Simões Pereira.

Numa entrevista exclusiva à RDP África esta terça-feira, 03 de março, Landim afirma que país está perante um “Golpe de Estado”, ou seja, subversão da ordem constitucional.

“Perante esta realidade, estamos perante subversão da ordem constitucional no país, que na linguagem vulgar chamamos de golpe de Estado, o que significa que entrarmos na situação de não-direito no país”, vincou Landim.

Apesar da investidura do autoproclamado Presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, o analista político diz que a solução para crise vigente passa necessariamente pela reposição da ordem constitucional na Guiné-Bissau, porque há uma vacatura na Presidência guineense, com o que considera de abandono do Presidente cessante, José Mário Vaz.

Nesta senda, Landim, fez lembrar que o n.° 2 do artigo 71 da constituição guineense, que prevê que, havendo vacatura na chefia do Estado, o cargo é ocupado pelo Presidente do Parlamento, segunda figura do Estado da Guiné-Bissau.

De referir que Embalo, dado como vencedor da segunda volta das eleições presidenciais pela CNE, tomou posse “simbolicamente” como Chefe de Estado, numa altura em que o STJ ainda analisa um recurso de contencioso eleitoral interposto por Simões Pereira.

Após estas decisões, registaram-se movimentações militares, tendo estes ocupado várias instituições de Estado, incluindo a Rádio e Televisão Públicas.

Cassama, que tinha tomado posse na sexta-feira passada como Presidente Interino, mas três dias depois acabou por renunciar ao cargo alegando sofrer ameaças à sua integridade física.

