GUINÉ-BISSAU: ÉDISON FERREIRA LANÇA TERCEIRO LIVRO DE POEMAS – “SUSSURRO DUMA FLOR ENCANTADA”

O Poeta e Escritor guineense, Édison Ferreira, lançou o seu terceiro livro de poesias, intitulado “Sussurro Duma Flor Encantada”, no Centro Acadêmico Cultural José Carlos Schwarz, em Bór, sector de Prabis, região de Biombo, norte da Guiné-Bissau.

A obra apresentada esta quinta-feira, 12 de março, retrata a realidade e a vivência dos guineenses, onde uma seleção de textos poéticos fala da esperança, revolta e todo ambiente sócio-político que o país está a enfrentar nos últimos anos.

O livro que foi apresentado por dois antigas colegas de turma do poeta guineense serve também para homenagear as mulheres e alguns figuras da cultura guineense, como Zé Manel Fortes, o falecido músico Nautaran Sampa e Félix Siga.

Em declaração aos jornalistas após o lançamento do livro, Édison Ferreira, mostrou-se satisfeito por mais uma obra apresentada, tendo afirmado que a literatura está a evoluir bastante nos últimos tempos.

“A literatura guineense está a evoluir, mas há um trabalho que tem de ser feito no que diz respeito à introdução da ficção no currículo escolar nacional, no sentido de permitir o crescimento do setor”, explicou Ferreira.

Além de introduzir a literatura no currículo escolar guineense, o poeta e escritor alerta as autoridades competentes que é fundamental implementar um plano nacional de leitura e lançar um prêmio literário nacional.

Na sua curta declaração à imprensa, Ferreira diz que vai continuar a escrever, embora tendo afirmado que “Sussurro Duma Flor Encantada” será o seu último livro de poesias e doravante vai exclusivamente publicar romance e prosa.

Licenciado em Literatura e Língua Portuguesa pela Escola Normal Superior Tchico Té, o Poeta e Escritor guineense é membro fundador e secretário Executivo da Associação Guineense de Escritores.

Ferreira publicou o seu primeiro e segundo livro (Poesia) com os títulos de “No Canto Lúgubre da Verdade”, em 2009, e “Fulgor Efusivo”, em 2017.

Ele é promotor de eventos culturais, foi galardoado com prêmio empreendedor pelo governo da Guiné-Bissau no ano 2014.

Por: Alison Cabral