GUINÉ-BISSAU: DIRETOR DA TELEVISÃO PÚBLICA DEMITE-SE DO CARGO

O diretor geral da Televisão Pública da Guiné-Bissau (TGB), o jornalista Catouplin da Costa, apresentou esta quinta-feira, 05 de março, a sua demissão do cargo, que vem desempenhado desde outubro de 2019.

Numa carta entregue ao novo secretário de Estado da Comunicação Social guineense, Conco Turé, Costa diz que o motivo da decisão tem a ver com o fato de se entender que o desempenho desta função deve-se basear em confiança entre a hierarquia.

Igualmente docente universitário, Costa foi nomeado diretor da TGB pelo então executivo liderado por Aristides Gomes, demitido na semana passada pelo autoproclamado Presidente da Republica, Umaro Sissoco Embaló.

Após o decreto da exoneração de Gomes, os militares ordenaram a suspensão das emissões da única televisão do país e da Radio Difusão Nacional (RDN), que só voltou a emitir na quarta-feira desta semana.

A Guiné-Bissau vive desde a semana passada um novo momento de tensão política, iniciado com a decisão de Sissoco Embaló, dado como vencedor das presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), de tomar posse como Presidente do país, enquanto decorre um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, apresentado por Domingos Simões Pereira, que alega irregularidades graves no processo.

Por: AC