GUINÉ-BISSAU: CIPRIANO CASSAMA RENÚNCIA DO CARGO DE PRESIDENTE INTERINO POR RAZÕES DE SEGURANÇA

Cipriano Cassama, renunciou este domingo, 01 de Março, do cargo de Presidente Interino da Guiné-Bissau, alegando intimidação fisica contra sua pessoa, sua família e o seu corpo de segurança pelos militares.

Embora reconheçe que foi investido de forma legal pelos parlamentares com maior acento parlamentar, Cassama refere ainda que decidiu abandonar o cargo por razões de interesse da Guiné-Bissau, da democracia, estabilidade, paz social e da salvaguarda de vidas humanas guineenses.

Numa declaração à imprensa na sua residência em Bissau, na presença de dois vice-presidentes do Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo-Verde (PAIGC), da qual ele é militante, Cassama pediu desculpa ao seu partido e aos cidadãos guineenses por esta renúncia.

Antes desta renúncia de Cassama, foi visível constatar a presença dos militares bem armado na residência do político, que fica atrás da sede do PAIGC.

De recordar que Cassama foi empossado Presidente Interino na sexta-feira, numa sessão no parlamento.

A posse foi conferida pela deputada Dan Ialá, primeira secretária da mesa do parlamento, invocando o n.º 2 do artigo 71 da Constituição guineense, que prevê que, havendo vacatura na chefia do Estado, o cargo é ocupado pelo presidente da Assembleia Nacional Popular, segunda figura do Estado.

Esta cerimónia, em que estiveram presentes 52 deputados, acontece depois de o autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ter demitido Aristides Gomes do cargo de primeiro-ministro e nomeado Nuno Nabian para o substituir, num decreto presidencial divulgado à imprensa.

Por: Alison Cabral