GUINÉ-BISSAU CHEGA A 15 CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS

O número de casos confirmados de coronavirus na Guiné-Bissau chega a 15, com base nos resultados de exames obtidos nas ultimas 24horas, anunciou a Comissão do Centro de Operação de Emergência da Saúde do Ministério da Saúde Pública (COES).

A informação foi transmitida à imprensa esta sexta-feira, 03 de abril, pela porta-voz do COES, Aissatu Forbs Djaló, na apresentação do boletim diário da doença no Ministério da Saúde Pública, na qual revela que clinicamente os pacientes estão sendo avaliados pela equipa de gestão clínica da instituição.

Nesta senda, Forbs Djaló apela aos guineenses e estrangeiros que vivem no país a seguirem as orientações das autoridades sanitárias da Guiné-Bissau, emanadas das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

“A melhor forma de evitar a propagação de coronavírus e poupar as nossas vidas é o confinamento domiciliário com a exceção dos que imperativamente devem trabalhar; evitar movimentos e aglomerações, promover higiene pessoal, das nossas casas e o distanciamento social de 1 a 1,5 metro”, disse.

Na ocasião, Djaló, anunciou também que o centro de atendimento dos pacientes de coronavirus no Hospital Nacional Simão Mendes em Bissau, já está disponível para internamento e tratamento dos doentes.

Presente na apresentação do boletim diário da doença, o membro da comissão interministerial, Tumane Baldé, fez lembrar aos guineenses que nos próximos dias o número de casos positivos tem tendência de aumentar, segundo investigação da equipa médica do Ministério da Saúde Pública.

Perante este cenário, Baldé aconselhou aos concidadãos guineenses a respeitarem as medidas de contenção sanitária adotado pelas autoridades contra covid-19.

Segundo a indicação de Baldé, das pessoas infetadas com covid-19 na Guiné-Bissau, 13 são do setor autônimo de Bissau e restante dois são da região de Biombo, norte do país.

O número de mortes em África subiu para 284 num universo de 7.028 casos confirmados em 50 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a doença. Coronavírus já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo.

Segundo os cálculos da União Africana, até ao final de abril, alguns países africanos deverão ultrapassar os 10 mil casos de Covid-19.

Por: Alison Cabral