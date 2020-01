GUINÉ-BISSAU: CEDEAO RECOMRNDA CNE A FAZER O APURAMENTO NACIONAL DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAS

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) ordenou à Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau(CNE) a cumprir com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) sobre o apuramento nacional dos resultados eleitorais da segunda volta das presidenciais de 29 de dezembro de 2019 até o dia 07 de fevereiro.

Em comunicado, através da missão ministerial que esteve em Bissau por algumas horas, a CEDEAO diz que o apuramento nacional será acompanhado pela organização sub-regional e com a diretoria dos dois candidatos à segunda volta do escrutínio, Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló, respetivamente.

A organização encorajou o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau pela forma que exigiu a CNE a fazer esclarecimento, através da ata de apuramento dos dados eleitorais, em busca de salvaguardar dos interesses do país.

No documento lido pelo presidente da comissão da CEDEAO, Jean Claude Kassi Brou, a organização apelou ainda aos dois candidatos a dialogarem com os seus apoiantes no sentido de preservarem a estabilidade e paz no país.

Apesar das críticas a volta dos resultados anunciados pela CNE, a missão ministerial da CEDEAO realçou a forma positiva como decorreram as eleições presidenciais no país, que foram testemunhadas pelos observadores da comunidade internacional.

Durante a sua estadia de algumas horas na capital guineense, a missão encontrou-se com o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, presidente da CNE, José Pedro Sambu, e o presidente do STJ, Paulo Sanhá.

O STJ ordenou à CNE a repetir o apuramento nacional, nos termos do artigo 95.º da Lei Eleitoral, dos resultados das eleições presidenciais, realizadas em 29 de dezembro.

A CNE divulgou em 01 de janeiro os resultados provisórios das eleições presidenciais, sem, segundo o Supremo Tribunal de Justiça, ter terminado o apuramento nacional.

Na sequência de um recurso do contencioso eleitoral, apresentado pelo candidato Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), o Supremo Tribunal de Justiça já tinha emitido um acórdão a pedir o cumprimento do artigo 95.º da Lei Eleitoral, tendo mais tarde, numa aclaração, insistindo na necessidade de realizar o apuramento nacional.

A CNE, por seu lado, diz que concluiu o processo com a divulgação dos resultados definitivos, que dão a vitória a Umaro Sissoco Embaló com 53,55% dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira obteve 46,45%.

Por: Alison Cabral