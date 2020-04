GUINÉ-BISSAU: CARLOS GOMES JÚNIOR DISPONIBILIZA APOIOS PARA O COMBATE AO COVID-19

O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Carlos Gomes Junior, disponibilizou, esta sexta-feira, 17 de abril, cerca de 5 milhões de Francos CFA e 10 mil litros do combustível para ajuda na resposta de combate ao novo coronavírus no país.

O dinheiro será destinado para melhoria das condições alimentares em diferentes centros hospitalares a nível do território nacional e o combustível será alocado às equipas da operação de emergência do combate ao covid-19 no país.

No ato da entrega do donativo nas instalações do Ministério de Saúde Pública, Carlos Gomes Junior apelou a toda classe empresarial guineense no sentido de mobilizar fundos para ajudarem as autoridades na luta contra esta doença.

“Queremos lançar um forte apelo a todos os guineenses de boa vontade, sobretudo a classe empresarial, para mobilizarem os fundos no sentido de apoiarem as autoridades nesta luta, porque só assim o povo pode sentir-se sossegado perante esta doença”, argumentou Gomes Junior.

Aos jornalistas, o político que foi presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo-Verde (PAIGC) transmitiu ao Ministro de Saúde do governo liderado por Nuno Gomes Nabiam que está solidário com o executivo e disponível para continuar a dar o seu apoio.

Na ocasião, o titular de Saúde Pública, António Deuna, realçou a contribuição do político e apelou aos empresários a seguirem o exemplo de Carlos Gomes Junior, com vista a ajudar o executivo no combate e prevenção contra covid-19.

Para além de Gomes Junior, um grupo de operadores de combustíveis, em parceria com a agência reguladora do setor, disponibilizaram hoje 10 mil litros de gasóleo e produtos desinfetantes ao Ministério do Interior e da Saúde para o reforço das operações de combate à pandemia no país.

Falando em nome do grupo, André Gomes disse que a iniciativa serviu simplesmente para se solidarizarem com as autoridades guineenses neste momento difícil de luta contra esta doença que custou vidas a milhares pessoas em todo mundo.

A Guiné-Bissau regista 50 casos de covid-19, três dos quais recuperados.

Em termos de distribuição geográfica, 32 casos foram registados em Bissau, 13 em Canchungo, na região de Cacheu, e cinco na região de Biombo.

Por: AC