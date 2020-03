GUINÉ-BISSAU: BACIRO CANDÉ RENOVA CONTRATO POR MAIS QUATRO ANOS

O selecionador de futebol da Guiné-Bissau, Baciro Candé, mantém-se no cargo por mais quatro anos, ou seja, até 2024.

A informação foi divulgada está quinta-feira, 26 de março, na página oficial da Federação de Futebol da Guiné-Bissau (FFGB) no Facebook.

O organismo que rege o futebol guineense fez lembrar que além de passagem por vários clubes a nível nacional e internacional, Candé entrou para a história do futebol nacional com a sua equipa técnica ao conseguirem a primeira presença de sempre numa fase final do Campeonato Africano de Futebol (CAN 2017, realizado no Gabão) e pela segunda vez para o CAN 2019, disputado no Egito.

“Mister Candé”, como é conhecido no seio dos guineenses, conseguiu também de forma inédita o apuramento para a fase de grupos de qualificação para o mundial Qatar 2022.

De referir que em novembro do ano passado a seleção nacional perdeu na visita ao Congo, na segunda jornada do Grupo I de qualificação para a Taça das Nações Africanas de Futebol (CAN2021).

Depois de ter vencido na recepção à Swazilândia por 3-0, na ronda inaugural, os “Djurtus” sofreram uma derrota pelo mesmo resultado na visita aos congoleses, que somaram os três pontos, sendo igualmente o adversário na tabela classificativa.

Na liderança, está o Senegal com 6 pontos, depois de vencer à seleção da Suazilândia por 4-1.

Devido à pandemia do novo Coronavírus, a Confederação Africana de Futebol (CAF) cancelou os jogos entre as seleções para a terceira e quarta jornadas de apuramento para mesma competição, partidas que estavam previstas a realizarem-se no mês de março em curso.

Por: AC