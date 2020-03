GUINÉ-BISSAU: BACAR CAMARA DEMITE-SE DO CARGO DE DIRETOR DE INFORMAÇÃO DA RDN

O Diretor de Informação da Rádio Difusão Nacional (RDN), Bacar Camara, apresentou esta sexta-feira, 06 de março, a sua demissão do cargo de informação ao Diretor Deral daquela emissora estatal da Guiné-Bissau.

Numa carta entregue ao Diretor Geral da RDN, Lassana Camará, Camará diz que o motivo da decisão é de ordem pessoal e profissional.

“Por razões de ordem pessoal e profissional, pelo presente apresento o meu pedido de demissão do cargo que ocupo na instituição supra citada”, justificou Camará.

O jornalista e quadro sénior da RDN aproveitou o ensejo para renovar os votos de estima e consideração à direção da emissora estatal guineense pela oportunidade concedida.

Esta é segunda demissão nos órgãos públicos guineense, após a posse do autoproclamado Presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, assumir o poder e ter exonerado o então chefe do governo, Aristides Gomes.

Nesta quinta-feira, o Diretor Geral da Televisão Pública (TGB), o jornalista Catouplin da Costa, apresentou a sua demissão do cargo que vinha desempenhando desde outubro de 2019.

Costa diz que o motivo da decisão tem a ver com o fato de se entender que o desempenho desta função deve-se basear em confiança entre a hierarquia.

A Guiné-Bissau vive desde a semana passada um novo momento de tensão política, iniciado com a decisão de Sissoco Embaló, dado como vencedor das presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), de tomar posse como Presidente do país, enquanto decorre um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, apresentado por Domingos Simões Pereira, que alega irregularidades graves no processo.

Por: AC