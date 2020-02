GUINÉ-BISSAU: ARISTIDES GOMES CONSIDERA A INVESTIDURA DE UMARO SISSOCO EMBALÓ COMO UM ATO DE GUERRA

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, afirmou que a cerimônia de investidura de Umaro Sissoco Embaló é uma atitude de guerra, desrespeitando completamente a decisão do Supremo Tribunal de Justiça(STJ) sobre o resultado da segunda volta das eleições presidências no país.

“É uma situação grave para o processo de constituição e reforço de Estado de direito do nosso país. É um precedente muito mau, é uma atitude de guerra, porque a partir do momento que nessa matéria predomina a decisão unilateral, quer dizer que inscreve-se numa perspectiva de conflito”, afirmou Aristides Gomes.

Gomes falava esta quinta-feira, 27 de fevereiro, a saída do encontro com os membros da Comunidade Internacional, o chamado P5 e os embaixadores acreditados no país, na sede do governo guineense em Bissau, com o objectivo de esclarecer às entidades internacionais da atual situação política da Guiné-Bissau, nomeadamente a cerimônia de posse de Umaro Sissoco Embaló, como Chefe de Estado.

Na ocasião, Gomes ainda considera a investidura de Sissoco Embaló como ilegal e promete o executivo que lidera que vai continuar a trabalhar para que a Guiné-Bissau seja um país de paz e rumo ao desenvolvimento.

Apesar de um novo recurso de contencioso eleitoral entregue por Domingos Simões Pereira, no STJ, o candidato declarado vencedor do escrutínio pela Comissão Nacional de Eleições(CNE), tomou hoje uma posse simbólica como Presidente guineense.

Nesta senda, questionado pelos jornalistas se o seu governo vai obedecer o novo Presidente da República o líder do executivo mostrou-se claramente que o seu governo não pode obedecer um Presidente da República que não respeita a decisão da instância judicial sobre o contencioso eleitoral.

“Nós não temos que obedecer ou há uma imposição para toda gente ou não. Não há uma imposição quando enfim nós seguimos as regras que foram estabelecidas constitucionalmente” vincou Gomes.

Aos jornalistas, Gomes afirma que cerimônia de posse dirigido pelo primeiro-vice-presidente do parlamento, Nuno Gomes Nabiam, é um ato de golpe de Estado.

Neste encontro com os parceiros internacionais não estiveram presente os embaixadores do Senegal e Gâmbia, segundo a indicação do chefe do governo guineense.

A CNE da Guiné-Bissau confirmou na terça-feira os resultados das eleições presidenciais e a vitória de Umaro Sissoco Embaló, tendo rejeitado as reclamações apresentadas pelo representante da candidatura de Domingos Simões Pereira.

O STJ ordenou à CNE que fizesse um novo apuramento nacional dos resultados após um recurso interposto pelo candidato apontado como derrotado, Domingos Simões Pereira, alegando fraude e irregularidades no processo.

A CEDEAO ameaçou impor sanções à quem perturbasse o processo eleitoral e apelou o diálogo entre a CNE e o STJ para a resolução do contencioso eleitoral.

Segundo o apuramento nacional da segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro, Sissoco Embaló venceu o escrutínio com 53,55% dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira obteve 46,45%.

Por: Alison Cabral