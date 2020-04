GUINÉ-BISSAU: ARISTIDES GOMES CONDENA ATO DE PERSEGUIÇÃO DOS MEMBROS DO SEU GOVERNO

O Primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, repudia e condena com veemência a onda de perseguição e intimidação aos membros do seu governo pelas autoridades que dirigam o país.

Numa nota divulgada na sua página oficial no Facebook, esta quinta-feira, 02 de abril, Gomes responsabiliza as atuais autoridades pelas consequências e prejuízos morais que advêm desses actos atentatórios à dignidade dos cidadãos que se pugnam pelo respeito dos pressupostos legais determinados num Estado de Direito Democrático.

O chefe do governo resultante das últimas eleições legislativas manifesta a sua solidariedade para com a Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Ruth Monteiro, enquanto membro de um executivo legítimo, resultante da vontade expressa pelo povo nas urnas.

No documento, Gomes que foi arredado do ppder, apela à Comunidade Internacional sobre as proporções alarmantes que as sistemáticas violações às leis por parte dos golpistas, com todos os riscos delas decorrentes, podendo pôr em causa as conquistas democráticas do povo guineense.

Gomes apela ainda à Comunidade Internacional para a tomada de medidas sancionatórias contra os golpistas, como forma de dissuasão dos infratores, que, pela via da força, tentam subverter a Ordem Constitucional na Guiné-Bissau.

Por fim, o político diz que o governo da Décima Legislatura agradece à população guineense, que continua a dar mostras de fidelidade às regras da convivência democrática, rejeitando as formas violentas de responder as provocações dos golpistas. Isto, convicto de que a escolha dos seus representantes legítimos, expressa nas urnas, será respeitada com a reposição, por via legal, das instituições democraticamente eleitas.

De referir que Ruth Monteiro foi notificada para uma audiência na última quinta-feira, 02 de abril, no Ministério Público, mas aquela acabou por ser adiada para 08 de abril.

Monteiro afirmou na quarta-feira passada à Lusa ter sido impedida de viajar para Portugal por duas vezes pelas autoridades no poder na Guiné-Bissau e disse acreditar que a sua vida e integridade corriam riscos.

A Guiné-Bissau vive mais um período de crise política, depois de o General Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das eleições pela Comissão Nacional de Eleições, se ter autoproclamado Presidente do país, enquanto decorre no Supremo Tribunal de Justiça um recurso de contencioso eleitoral apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira.

Umaro Sissoco Embaló tomou posse numa cerimónia dirigida pelo vice-presidente do parlamento do país Nuno Nabiam, que acabou por deixar aquelas funções, para assumir a liderança do Governo nomeado pelo autoproclamado Presidente.

O Governo demitido por Umaro Sissoco Embaló, o do Primeiro-ministro Aristides Gomes, mantém o apoio da maioria no parlamento da Guiné-Bissau.

Por: Alison Cabral

Fonte: Lusa