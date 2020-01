GUINÉ-BISSAU: ADVOGADO DA CNE REFUTA DECLARAÇÕES DE AUGUSTO MÁRIO DA SILVA

O advogado da Comissao Nacional de Eleiçoes da Guiné-Bissau(CNE), José Paulo Semedo, refutou as afirmações do presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos(LGDH), Augusto Mario da Silva, segundo as quais, a CNE teria manifestado a disponibilidade em cumprir com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) em repetir o apuramento nacional dos resultados eleitorais da segunda volta das presidenciais de 29 de dezembro.

Numa entrevista esta quarta-feira, 29 de janeiro, a Rádio Jovem e RDP-África, o causídico, Paulo Semedo, disse que o seu constituinte já concluiu o processo eleitoral com a publicação dos resultados eleitorais definitivos no passado dia 14 de janeiro do ano em curso.

“O meu constituinte é da opinião que o processo eleitoral já encerrou, e respeitou na integra a decisão judicial. Continuará sempre aberto para explicar quem quer que seja”, vincou Paulo Semedo.

De acordo com Paulo Semedo, o candidato declarado vencedor das eleições presidenciais pela CNE, Umaro Sissoco Embaló, está em condição para ser empossado como novo Chefe de Estado da Guiné-Bissau, pelos órgãos competentes a qualquer momento.

Na semana passada, o Tribunal Supremo de Justiça guineense, liderado por Paulo Sanha, ordenou à CNE para repetir o Apuramento Nacional, nos termos da lei eleitoral, dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais, devido um recurso apresentado no STJ pelo candidato Domingos Simões Pereira, alegando irregularidades no processo.

Nesta senda, o advogado afirma que o despacho do STJ baseou-se somente no acordão da instituição judicial guineense.

Os resultados definitivos da segunda volta das eleições presidenciais divulgados pela CNE dão vitória a Umaro Sissoco Embalo, com 53,55 dos votos, contra 46,45% de Domingos Simões Pereira.

Por: Alison Cabral