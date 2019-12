GUINÉ-BISSAU: A MAIORIA DOS CASOS DO VIH É NAS REGIÕES DE BAFATA, OIO, QUINARÁ, TOMBALI E SECTOR AUTÔNOMO DE BISSAU

A capital Bissau e mais quatro regiões da Guiné-Bissau continuam a ser as localidades do país com os maiores índices de prevalência do VIH/SIDA, segundo informações divulgadas, esta terça-feira, 17 de dezembro, pela diretora da Prevenção do Secretariado Nacional de Luta Contra Sida.

De acordo com o Livramento Sambú de Barros, a prevalência Nacional do VIH-SIDA situa-se em 3.3% na população em geral, embora hajam certos grupos de população, como profissionais do sexo e mulheres vendedeiras, onde a prevalência é superior aos dados disponíveis.

Sambú de Barros releva ainda que entre homens e mulheres nota-se a maior prevalência na camada feminina.

Segundo Livramento Sambú de Barros, a alta taxa da prevalência do VIH no país deve-se a falta de sensibilização e os escassos meios disponibilizados para a luta contra o sida por parte das autoridades competentes.

“A sensibilização por um parte sim, porque não é tão intensivo e abrangente as atividades da comunicação. Nós, outrora, assistimos que as atividades da sensibilização eram maiores, mas agora é mais focado em certos grupos populacionais”, disse. E prosseguiu.

“Porque os recursos que são postos à disposição do país para a luta contra VHI-SIDA são insuficientes face as reais necessidades que nós temos”, vincou Sambú de Barros.

A responsável da Prevenção do Secretariado Nacional de Luta Contra o Sida falava à imprensa após abertura do seminário de Validação do Plano Operacional da Resposta ao Sida, 2020-2023 no país, num dos hotéis de Bissau.

Nesta senda, Sambú de Barros revela que o Secretariado Nacional de Luta Contra o Sida(SNLS), está satisfeito em validar este documento que vai servir como um guia para permitir as pessoas saberem quais são as ações que estão sendo desenvolvidas pela instituição na luta contra o sida no país.

O seminário, organizado pelo SNLS, foi presidido pelo coordenador multissetorial de luta contra SIDA, tuberculose e paludismo, Saliu Bá, em representação da Ministra da Saúde Pública guineense, Magda Robalo.

As estatísticas indicam, por outro lado, que as regiões de Oio e Biombo (centro/norte do país) e Bolama/Bijagós (ilhas) são as zonas da Guiné-Bissau com menor prevalência da epidemia.

Dados das Nações Unidas indicam que 40 mil pessoas vivem com HIV na Guiné-Bissau e que a SIDA é a terceira causa de mortalidade e incapacidade no país.

Por: Alison Cabral